Capacitan sobre esquemas de vacunación y síntomas de sarampión

Este miércoles la encargada de Enfermería de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango, Melina López, informa de capacitacióna grupo técnico.
El grupo técnico es conformado por nutricionistas, capacitadoras, maestras para el hogar, maestras de nivel primario, trabajadoras sociales, personal administrativo y operativo de la Asociación ASDICGUA.
Abordan el tema de esquemas de vacunación y síntomas de sarampión, con el objetivo de fortalecer al personas de esta asociación que realiza acciones de nutrición y acompañamiento en comunidades de Quetzaltenango.