Tribunal en Quetzaltenango condena a exagente de PNC por muerte de futbolista

Mar 31, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango condenó a cinco años de prisión a Marvin Gerber Vásquez Paxtor, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) por la muerte del futbolista, Walter Eliseo López Vásquez, de 24 años.

Durante la resolución emitida por la jueza Perla Nowell, ella reclasificó el delito de homicidio a homicidio en estado de emoción violenta, por ello, le permitió reducir la pena a 5 años de prisión.

El Ministerio Público (MP) solicitaba de 15 a 45 años de prisión por el delito de homicidio. El abogado defensor, Ángel Rodríguez, indicó durante su intervención que el hecho habría ocurrido bajo un estado emocional alterado, argumento que influyó directamente en la rebaja de la condena.

La jueza también indicó que una pena conmutable a razón de Q10 diarios y se fijó una reparación digna de Q225 mil para los querellantes.