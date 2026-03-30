Tres heridos en accidente de tránsito en la ruta Interamericana

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Este Lunes Santo tres personas resultan heridas en un accidente de tránsito, en el kilómetro 128.5 de la ruta Interamericana, Sololá.

Unidades de emergencia de la 98 Compañía de Bomberos Voluntarios fueron destacadas al lugar, donde localizaron un vehículo que había sido impactado por un picop, cuyo conductor continuó su marcha.

En el lugar fueron atendidos Óscar Alfredo Ochoa Ruano, de 26 años; Leticia Ruano, 64; y Óscar Ochoa Marroquín, 70 años, todos originarios de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los afectados, mientras que autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del hecho.