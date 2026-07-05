Tres heridos en accidente de tránsito en la ruta Interamericana

Jul 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Tres personas, sin identificar, resultan heridas en un accidente de tránsito en el kilómetro 131.5 de la ruta Interamericana. El conductor de una camionetilla blanca, por causas que se desconocen, perdió el control y volcó.

De acuerdo con los socorristas voluntarios de Los Encuentros, tres personas fueron atendidas en el lugar. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Departamental de Sololá, mientras una fue asistida en el sitio, sin que fuera necesario su traslado.

Al parecer, se encontraban bajo efectos de licor

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, hasta el momento se desconoce si se realizó algún procedimiento conforme a la ley para establecer las responsabilidades del hecho.

Las causas del accidente continúan bajo investigación.