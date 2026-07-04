Arranca campaña para impulsar reforma constitucional: proponen eliminar comisiones de postulación.

Jul 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol |

La propuesta cívica que busca impulsar una reforma constitucional comienza este sábado 4 de julio, con una campaña nacional para pedir firmas con las que un grupo de ciudadanos espera consolidar una futura iniciativa de ley.

Uno de los cambios que propone esta reforma es eliminar el proceso de comisiones de postulación, mecanismo con el que son seleccionadas las altas autoridades que no son electas mediante voto popular.

Entre ellas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, Cortes de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral -TSE-, contralor general de Cuentas, y fiscal general y jefe del Ministerio Público -MP-.

“La reforma constitucional al sector justicia debe entenderse como una reforma de arquitectura institucional y no como una simple actualización terminológica”, explicó Poder Ciudadano, agrupación que impulsa la campaña, en su página web.

Héctor Garzón amplía los detalles.