Motorista Fallece En Accidente En La Carretera Interamericana.

Jul 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fredy De León |

Un motorista falleció este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 147, en jurisdicción de Chuatzam, Santa Lucía Utatlán, Sololá.

De manera preliminar, se informó que la víctima no ha sido identificada. Al lugar acudieron Bomberos Municipales Departamentales de la estación 113, quienes confirmaron el deceso y coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público.

Se detalló que el motorista habría derrapado y luego impactado contra una plataforma.

El incidente genera complicaciones en la circulación vehicular mientras se desarrollan las diligencias, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.