Ejército de Guatemala continúa operaciones aéreas de búsqueda y rescate tras accidente de avioneta en Chimaltenango.

Jul 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

El Ejército de Guatemala, por medio de unidades de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y la Brigada Humanitaria y de Rescate (BHR), mantiene un despliegue operativo en el departamento de Chimaltenango para la localización y extracción de los tripulantes de una aeronave que se accidentó en una zona de difícil acceso. Las acciones de emergencia se ejecutan de forma ininterrumpida en la periferia de la aldea Unión Victoria.

Detalles de la aeronave y zona del siniestro

Las autoridades castrenses y los radares de aeronavegación civil confirmaron el percance de la estructura aérea, activando de inmediato los protocolos de localización en la región cafetalera y montañosa del departamento.

Identificación de la aeronave: Avioneta bimotor con matrícula TG-PIP, modelo V35A.

Ubicación del accidente: Cercanías de la aldea Unión Victoria, en el municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Coordinación interinstitucional para el rescate

Debido a la topografía del terreno donde se ubican los restos de la aeronave, las operaciones requieren de un esfuerzo combinado entre las fuerzas militares y los cuerpos civiles de socorro para garantizar la seguridad del personal y la efectividad de las maniobras.

Operaciones aéreas y terrestres: Pilotos de la FAG sobrevuelan el área para coordinar las coordenadas de inserción, mientras especialistas de la Brigada de Rescate avanzan por tierra.

Mesa de respuesta: Las labores se desarrollan en total sincronía con las instituciones que integran el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Objetivo prioritario: Facilitar vías de acceso seguras a la zona del impacto para proceder con la extracción, estabilización y traslado de urgencia de los ocupantes de la avioneta hacia centros asistenciales.