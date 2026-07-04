Accidente de tránsito en Chiantla, Huehuetenango, deja un hombre fallecido tras caer a un barranco.

Jul 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

Un grave accidente de tránsito registrado en el kilómetro 277 de la ruta N9-N, a la altura del cantón La Zeta, en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, cobró la vida de un hombre. El vehículo en el que se conducía la víctima perdió el control y se precipitó a un abismo de gran profundidad, lo que movilizó a los cuerpos de socorro de la región.

Intervención de los cuerpos de socorro y rescate

Instituciones de primera respuesta adscritas al sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- se desplazaron de urgencia al lugar del percance para iniciar las labores de descenso y rescate.

Magnitud del impacto: El automotor cayó en un barranco de aproximadamente 180 metros de profundidad, quedando completamente destruido en el fondo del precipicio.

Evaluación en la escena: Al llegar al punto donde se encontraba el vehículo, los socorristas evaluaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido al politraumatismo sufrido durante la caída.

Identificación y procedencia de la víctima

Tras las labores de rescate del cuerpo hacia la superficie, las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para la identificación del conductor.

Origen: Se constató que el fallecido era originario del caserío Cheniguits Grande, ubicado en el municipio de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

Elementos de la Policía Nacional Civil -PNC- y peritos del Ministerio Público -MP- se constituyeron en el kilómetro 277 de la referida ruta para procesar la escena del siniestro, levantar el acta correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas que originaron el fatal accidente.