Cierres viales por cortejo procesional en Quetzaltenango

Por Rubén Jocol |
La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) anuncia cierres viales, este domingo, debido a cortejo procesional.
La PMTQ informó que por el cortejo procesional del Sagrado Corazón de Jesus del Templo San Nicolás de Tolentino, este 5 de julio, a partir de las 9 horas, se implementarán cierres viales en las zonas 1 y 3 de Quetzaltenango.
«Se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de vías alternas, a fin de evitar contratiempos», indica la publicación en redes sociales de la PMTQ.