Cierres viales por cortejo procesional en Quetzaltenango

Jul 5, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) anuncia cierres viales, este domingo, debido a cortejo procesional.

La PMTQ informó que por el cortejo procesional del Sagrado Corazón de Jesus del Templo San Nicolás de Tolentino, este 5 de julio, a partir de las 9 horas, se implementarán cierres viales en las zonas 1 y 3 de Quetzaltenango.

«Se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de vías alternas, a fin de evitar contratiempos», indica la publicación en redes sociales de la PMTQ.