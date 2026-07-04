Impactante momento: rayo cae sobre árboles en el caserío Samalá 1, San Sebastián, Retalhuleu.

Jul 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Mario Tumín |

Cámara de vigilancia capta el momento exacto.

Un rayo impactó directamente sobre varios árboles ubicados a la orilla de la cinta asfáltica en el caserío Samalá 1, parte norte del municipio de San Sebastián, dejando en evidencia el riesgo que representan para quienes transitan por el sector.

Varias ramas cedieron.

Vecinos han manifestado su preocupación debido a la falta de poda de estos árboles, ya que durante la temporada de invierno los fuertes vientos y las tormentas eléctricas aumentan la posibilidad de que ramas o árboles completos colapsen sobre la carretera, poniendo en peligro la vida de conductores y peatones.

Ante las constantes lluvias y los fenómenos atmosféricos propios de la época, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución al circular por esta ruta y a las autoridades correspondientes evaluar el estado de los árboles para prevenir una posible tragedia.