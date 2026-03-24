Tres capturados en operativos policiales en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades reportaron la captura de tres personas en distintos operativos realizados en el departamento de Quetzaltenango, vinculadas a diversos delitos.

En la zona 6 de Coatepeque fue capturado Fermín “N”, de 34 años, sindicado del delito de homicidio.

En otro procedimiento en el mismo municipio, agentes policiales detuvieron a Vilma “N”, de 38 años, por su presunta participación en el delito de hurto agravado.

Asimismo, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, fue capturado Mario “N”, de 24 años, luego de que vecinos lo señalaran de haber cometido un robo en una tienda de abarrotes.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el debido proceso legal.