Motorista fallece tras ser atacado por abejas y chocar contra un árbol en Coatepeque

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

Un hombre falleció en la aldea Los Encuentros, Coatepeque, Quetzaltenango, luego de ser atacado por abejas mientras se conducía en motocicleta.

Según la información preliminar, la víctima perdió el control del vehículo tras sufrir múltiples picaduras y colisionó contra un árbol donde se encontraba el panal. El hombre presentaba picaduras en distintas regiones del cuerpo.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de La Blanca, San Marcos, acudieron al lugar a bordo de la unidad RD-60. Al evaluar al motorista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias respectivas e iniciar las investigaciones del caso.