El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura simultáneas

May 8, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



En un hecho sin precedentes para la historia de la FIFA, la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 contará con tres ceremonias de inauguración oficiales.

El organismo busca celebrar la diversidad cultural de los tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— con eventos masivos que darán inicio a la fiesta del fútbol el próximo 11 de junio.

México: Tradición en el «Coloso de Santa Úrsula»

El Estadio Azteca, primer recinto en albergar tres mundiales, será el escenario principal para la apertura en territorio mexicano.

La ceremonia se enfocará en la riqueza folclórica del país y contará con la participación de artistas de renombre internacional:



Cartelera musical: Se ha confirmado la presencia de la banda de rock Maná, la cantante pop Belinda y la cumbia de Los Ángeles Azules.



Simbolismo: La inauguración en México busca resaltar la mística de un estadio histórico donde Pelé y Maradona se consagraron campeones.



Canadá y Estados Unidos: Música y modernidad



De manera paralela, las sedes del norte del continente han preparado espectáculos que reflejan su identidad artística. Las ceremonias se llevarán a cabo en estadios de última generación:



Canadá (BMO Field): El evento en Toronto estará encabezado por las voces de Michael Bublé y Alanis Morissette, representando el talento canadiense que ha conquistado el mundo.



Estados Unidos (SoFi Stadium): En Los Ángeles, la ceremonia de cierre de la jornada inaugural contará con el show de Katy Perry, además de varios invitados sorpresa que se darán a conocer el día del evento.

El inicio del torneo más grande





Esta triple inauguración marca el inicio del formato ampliado de la FIFA, que por primera vez incluirá a 48 selecciones nacionales. La unificación de música, cultura y deporte en tres sedes distintas pretende establecer un nuevo estándar para futuros torneos multisede.



La organización espera que la transmisión global alcance niveles récord de audiencia, dada la rotación de sedes y la calidad de los artistas invitados para cada uno de los estadios anfitriones.