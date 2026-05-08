Juramentan a delegación de balonmano que representará a Xela en regionales escolares

May 8, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Este viernes se realiza la juramentación de la delegación del Instituto Werner Ovalle que representará a Quetzaltenango en las eliminatorias regionales de balonmano, las cuales se desarrollarán en Retalhuleu.

Otto Lobos, jefe de la Oficina Municipal del Deporte, indicó que la actividad busca reconocer el esfuerzo y compromiso de atletas, entrenadores y padres de familia que forman parte del desarrollo deportivo escolar impulsado en el municipio.

La delegación está integrada por aproximadamente 28 atletas de las ramas masculina y femenina, quienes han mantenido preparación física, técnica y psicológica tanto en el instituto como en el complejo deportivo.

Los entrenadores Daniel Oceas Ronquillo y Ángela María Iles Galicia destacaron que varios de los jóvenes ya han participado en juegos nacionales y competencias escolares, obteniendo resultados positivos para Quetzaltenango.

Además, señalaron que este tipo de reconocimientos fortalece la motivación de los estudiantes para continuar creciendo dentro del deporte.

Los atletas esperan seguir representando al municipio en futuras competencias regionales y nacionales de balonmano.