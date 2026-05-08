Insivumeh prevé altas temperaturas y posibles lluvias este fin de semana en Quetzaltenango

May 8, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Con información de ￼Rubén Jocol.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este fin de semana se esperan altas temperaturas en distintos sectores de Quetzaltenango, aunque también existe probabilidad de lluvias en algunas áreas del departamento.

Según las proyecciones, las condiciones climáticas podrían registrar un ambiente cálido durante gran parte del día, especialmente en horas de la mañana y la tarde, por lo que autoridades recomiendan proteger la piel y mantenerse hidratados para evitar afectaciones por la exposición al sol.

Asimismo, se indicó que las lluvias podrían presentarse de forma dispersa en diferentes sectores, principalmente durante la tarde o noche, por lo que también se recomienda portar paraguas o equipo de protección ante cambios repentinos en el clima.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante las variaciones climáticas previstas para los próximos días.