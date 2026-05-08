Municipalidad reconoce labor de madres trabajadoras en actividad especial por el Día de la Madre

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

En el marco de la celebración del Día de la Madre, a través de la Dirección de la Mujer se desarrolló una actividad especial en el Salón de Honor Municipal dirigida a madres trabajadoras de la institución.

Durante la jornada se realizaron dinámicas, charlas y entrega de regalos como parte del reconocimiento al esfuerzo y dedicación que las participantes realizan diariamente tanto en sus hogares como en sus labores profesionales.

Las autoridades destacaron la importancia de valorar el papel de las madres dentro de la sociedad quetzalteca y reconocer su aporte en distintos espacios laborales y comunitarios.

Además, señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia y brindar un momento de agradecimiento a quienes contribuyen con su trabajo al desarrollo del municipio.