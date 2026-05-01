Trasladan a 6 reos de Pavón tras asesinato de privado de libertad.

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Xela |

Fuente Ministerio de Gobernación |

El Sistema Penitenciario realizó en las últimas horas el traslado de seis reclusos de alta peligrosidad desde la Granja Penal Pavón hacia los centros de detención en Cantel, Quetzaltenango, y Puerto Barrios, Izabal. Esta medida, según las autoridades, responde a la necesidad de recuperar el control en el penal tras el asesinato del privado de libertad Mario Adolfo Gómez González, ocurrido el pasado 21 de abril.

Perfil de los internos trasladados

Los reos movilizados están vinculados principalmente a delitos de asesinato y extorsión. Los nombres de los privados de libertad trasladados son:

Rudy Antonio Trinidad Esquivel

Elix Fernando Franco Flores

Esvin Alfredo Teletor del Cid

Omar Alexis Hernández Martínez

Oscar Isaac Lemus Vásquez

Bayron Alexander Campos Álvarez

Acción para frenar disputas de poder

Las autoridades del Sistema Penitenciario han indicado que estas acciones forman parte de una estrategia para restaurar el orden dentro de los centros carcelarios del país. El objetivo principal de estos movimientos es desarticular estructuras criminales que operan desde el interior, evitando disputas de poder y reduciendo los índices de corrupción que históricamente han afectado a la Granja Penal Pavón.

Con esta intervención, el Ministerio de Gobernación busca garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal penitenciario, intensificando la vigilancia en los penales señalados como focos de conflicto.