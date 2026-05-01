1 de Mayo: La historia y el legado del Día del Trabajo en Guatemala

Con información de Fernando Castellanos |

Este 1 de mayo, más allá del asueto laboral, se conmemora una fecha que marcó un antes y un después en la historia de la clase trabajadora a nivel global y nacional. Lo que hoy se vive como un día de descanso, tiene sus raíces en una lucha centenaria por la dignidad humana y el reconocimiento de derechos fundamentales.

El origen: La lucha de los Mártires de Chicago

El Día del Trabajo tiene su génesis en 1886 en Chicago, Estados Unidos. En aquel entonces, los obreros enfrentaban condiciones inhumanas, trabajando jornadas que alcanzaban las 12, 14 o hasta 16 horas diarias sin ninguna protección legal. Miles de trabajadores salieron a las calles para exigir un cambio radical: una jornada de 8 horas. La protesta culminó con violencia en la Plaza Haymarket y la ejecución de varios líderes, conocidos desde entonces como los Mártires de Chicago. Este sacrificio dio origen a la declaratoria internacional de esta fecha en 1889, en honor a quienes perdieron la vida por mejores condiciones laborales.

El Código de Trabajo: Un hito guatemalteco

En Guatemala, la conmemoración comenzó a tomar fuerza en 1921, pero el punto de inflexión ocurrió el 1 de mayo de 1947. Durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, se institucionalizó el asueto y se entregó al pueblo el Código de Trabajo, una herramienta jurídica que transformó la relación entre patronos y trabajadores. Al entregar este documento, el presidente Arévalo pronunció una frase que ha quedado grabada en la historia del país: «Os entrego el Código de Trabajo, que Dios os dé fuerzas para defenderlo».

Derechos conquistados que hoy celebramos

La creación de este marco legal permitió que el trabajador guatemalteco accediera a garantías que, hasta hoy, constituyen los pilares de la seguridad social y económica de las familias. Entre los logros más significativos reconocidos en esta normativa se incluyen:

Salario mínimo: La garantía de una remuneración base justa por la labor realizada.

Aguinaldo: El bono anual que brinda un respiro económico a los trabajadores al finalizar el año.

Vacaciones: El derecho al descanso remunerado tras cumplir un periodo de servicio.

Indemnización: La protección económica ante la terminación injustificada de la relación laboral.

Hoy, la conmemoración no solo recuerda el pasado, sino que resalta la importancia de proteger estos derechos frente a los desafíos del mercado laboral moderno, manteniendo vigente el espíritu de lucha que dio origen a esta fecha histórica.