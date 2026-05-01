Expulsan a reclutador de la Mara Salvatrucha localizado en Huehuetenango

Fuente PNC |

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DIPANDA) localizaron y expulsaron de Guatemala a Óscar Ernesto Martínez Mendoza, alias “Neto”, un presunto integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha. La captura ocurrió en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, tras labores de inteligencia que confirmaron su estatus migratorio irregular y sus nexos con estructuras terroristas en el vecino país.

Misión criminal en la frontera

De acuerdo con las investigaciones, el detenido ostentaba el rango de Homeboy (palabrero de calle) dentro de la jerarquía de la estructura criminal. Las autoridades determinaron que Martínez Mendoza fue enviado a Guatemala con dos objetivos principales: reclutar nuevos integrantes para la organización y establecer control criminal en la franja fronteriza entre Guatemala y México.

Antecedentes internacionales

El salvadoreño era buscado activamente por la justicia de su país debido a cargos graves. Al momento de su ubicación, se corroboró que contaba con una orden de captura vigente por los siguientes delitos:

Tráfico ilícito de carácter internacional: Acusación derivada de las investigaciones en El Salvador.

Asesinato: Cargo pendiente ante un juzgado del departamento de La Unión, con orden girada el 31 de enero de 2024.

Procedimiento de expulsión

Tras la detención, el individuo fue trasladado bajo custodia a la frontera San Cristóbal, en Jutiapa. En dicho punto, las autoridades guatemaltecas completaron los trámites migratorios correspondientes para entregarlo a la Policía Nacional Civil de El Salvador, donde deberá enfrentar los procesos penales pendientes.

Las autoridades guatemaltecas mantienen un monitoreo constante sobre ciudadanos extranjeros vinculados a grupos criminales, reportando las siguientes estadísticas en lo que va del año:

Salvadoreños ubicados: 36.

Expulsados del país: 21.

En prisión en Guatemala: 15, por delitos cometidos en territorio nacional.