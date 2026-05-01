Minex consolida red de 26 centros para emisión de pasaportes en el extranjero

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

Con el objetivo de facilitar los trámites migratorios a los guatemaltecos que residen fuera del territorio nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) ha consolidado una red de 26 centros de impresión de pasaportes a nivel mundial. Esta estrategia busca descentralizar el servicio y evitar que los connacionales deban esperar largos periodos para obtener su documento de identificación.

Distribución de la red consular

La mayoría de las sedes se concentran en Estados Unidos, país que alberga a la mayor parte de la comunidad migrante guatemalteca. La distribución total de los centros de impresión es la siguiente:

Estados Unidos: 19 sedes.

México: 2 sedes.

Canadá: 2 sedes.

España: 1 sede (Embajada en Madrid).

Panamá: 1 sede.

Taiwán: 1 sede.

Presencia en Estados Unidos

La red en territorio estadounidense es la más extensa, operando en las principales ciudades donde reside la comunidad guatemalteca para garantizar una atención directa:

Sedes: Atlanta, Chicago, Columbus, Dallas, Washington, Houston, Lake Worth, Las Vegas, Los Ángeles, Maryland, Nashville, Nueva York, Omaha, Filadelfia, Providence, Raleigh, Riverhead, San Francisco y Miami.

Acceso a los servicios

Para mejorar la experiencia del usuario, la cancillería guatemalteca ha implementado mecanismos para agilizar la entrega del documento. En la mayoría de las sedes mencionadas, los pasaportes se imprimen y entregan el mismo día, un avance significativo en la eficiencia del servicio consular.

Para acceder a estos servicios, los interesados deben seguir estos pasos:

Programación de citas: Los usuarios pueden gestionar su cita a través del sitio oficial consular.minex.gob.gt o mediante la red consular cercana a su ubicación.

Consulados móviles: El Minex recordó que, además de las sedes fijas, los consulados móviles temporales también tienen la capacidad de gestionar y emitir pasaportes.

Coordinación logística: El servicio es posible gracias a la coordinación constante con el Instituto Guatemalteco de Migración, que asegura el envío de libretas de pasaportes a todas las sedes consulares en el mundo.