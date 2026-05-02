Hombre fallece tras caer de antena de internet en Retalhuleu.

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Mario Tumín |

Un hombre de 50 años falleció este viernes en la aldea Tulate, San Andrés Villa Seca, tras sufrir un accidente mientras realizaba trabajos en una antena de internet.

La víctima fue identificada como Nery González, originario de Coatepeque. Según información preliminar, la estructura en la que laboraba presentó fallas y provocó que cayera desde una altura considerable.

Socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar. Tras evaluar a González, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) resguardaron la escena y realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron la investigación para determinar las causas exactas del hecho.

Vecinos del sector expresaron su consternación por el suceso que enluta a una familia y a la comunidad.