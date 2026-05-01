PolíticaGT | Nueve partidos quedan fuera del sistema político tras decisión del TSE

Este viernes, el Tribunal Supremo Electoral comunicó la disolución definitiva de nueve agrupaciones políticas que compitieron en los comicios generales de 2023, por no cumplir con los requisitos de votación y representación que fija la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La resolución fue notificada a fiscales y representantes de los partidos durante una reunión convocada por las autoridades electorales. Con esta medida, pierden su personería jurídica:
Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)
Partido Republicano
Partido de Integración Nacional (PIN)
Unión Republicana
Partido Político Mi Familia
Partido Humanista Guatemalteco
Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)
Podemos
Partido Popular Guatemalteco (PPG)
Motivos de la disolución
El artículo 93 de la legislación electoral dispone que una organización política será cancelada si no alcanza el 5% de los sufragios válidos en la elección presidencial o si no obtiene al menos una curul en el Congreso de la República.