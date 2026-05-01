PolíticaGT | Nueve partidos quedan fuera del sistema político tras decisión del TSE

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Este viernes, el Tribunal Supremo Electoral comunicó la disolución definitiva de nueve agrupaciones políticas que compitieron en los comicios generales de 2023, por no cumplir con los requisitos de votación y representación que fija la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La resolución fue notificada a fiscales y representantes de los partidos durante una reunión convocada por las autoridades electorales. Con esta medida, pierden su personería jurídica:

Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)

Partido Republicano

Partido de Integración Nacional (PIN)

Unión Republicana

Partido Político Mi Familia

Partido Humanista Guatemalteco

Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)

Podemos

Partido Popular Guatemalteco (PPG)

Motivos de la disolución

El artículo 93 de la legislación electoral dispone que una organización política será cancelada si no alcanza el 5% de los sufragios válidos en la elección presidencial o si no obtiene al menos una curul en el Congreso de la República.