Dos agentes de PNC resultan heridos tras ser arrollados en Retalhuleu.

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Mario Tumín |

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos la tarde de este viernes luego de ser arrollados por un vehículo tipo sedán mientras se conducían en una motocicleta oficial.

El hecho ocurrió en la residencial Bella Aurora, zona 6 de Retalhuleu. Según información preliminar, los agentes se desplazaban por el sector cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil se cruzó en su trayectoria y provocó el percance.

Socorristas de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, brindaron atención prehospitalaria a los uniformados y los trasladaron a un centro asistencial. Los agentes fueron identificados como Jesler Aguilar y Malvin Martínez. Su estado de salud es estable, según el reporte inicial.

Una cámara de vigilancia de un negocio del sector captó el momento exacto del accidente. El material audiovisual ya está en poder de las autoridades y será clave para determinar responsabilidades.

La PNC informó que el piloto del vehículo involucrado permaneció en el lugar y colabora con la investigación. El Ministerio Público procesó la escena.