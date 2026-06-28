Incidente vial en Caballo Blanco, Retalhuleu, termina solo en daños materiales

Jun 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en la zona 1 del parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu, generando alarma entre los residentes del sector.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un vehículo particular perdió el control del automotor, lo que provocó que este se saliera de la vía. A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Según los reportes preliminares, tanto el conductor como su acompañante, quienes serían originarios del centro del parcelamiento Caballo Blanco, resultaron ilesos tras el impacto, por lo que el percance se saldó únicamente con daños materiales en la estructura del vehículo y parte de la infraestructura vial.

Vecinos del lugar acudieron rápidamente para verificar el estado de los ocupantes, quienes, tras una evaluación inicial, no requirieron traslado a un centro asistencial.

Las autoridades competentes mantienen el caso bajo verificación para determinar la causa exacta que originó la pérdida de control del vehículo.

Ante este suceso, los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil hacen un llamado enérgico a los automovilistas que circulan por los parcelamientos de Retalhuleu a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y verificar las condiciones mecánicas de sus unidades antes de salir a carretera, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que puedan comprometer la integridad propia y de terceros.