Transportistas se reúnen con alcalde por posible aumento al pasaje en el Valle de Palajunoj

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

Este martes, transportistas del Valle de Palajunoj, Quetzaltenango, sostuvieron una reunión con el alcalde municipal, Juan Fernando López, para abordar el posible incremento al pasaje derivado del aumento en el precio del diésel.

Jeremías Ixcot Santos, representante de los empresarios del transporte del sector, indicó que durante el encuentro se analizó el cobro actual; sin embargo, explicó que aún no se ha tomado una decisión definitiva, porque es necesario desarrollar una asamblea con todos los transportistas.

Según detalló, el pasaje se mantenía en Q5 cuando el diésel tenía un costo de Q43.79 el galón, pero actualmente el precio ha aumentado a Q47.10, lo que obligaría a subir la tarifa a Q6. «Se había acordado que si el combustible superaba los Q45, el pasaje aumentaría», afirmó.

Ixcot Santos advirtió que, de no ser aceptado el nuevo costo por parte de la población, los transportistas podrían considerar la paralización del servicio hasta que el precio del combustible se estabilice. «No es un capricho, es una situación que responde al incremento a nivel nacional e internacional», señaló.

El representante aseguró que existe disposición para bajar las tarifas si el precio del diésel disminuye. Indicó que, de bajar a Q30, el pasaje podría reducirse a Q4, y si llega a Q20, podría costar Q3.