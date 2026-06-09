Conap rescata y libera búho virginiano en Quetzaltenango

Por Rubén Jocol |

La Dirección Regional Altiplano Occidental del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) realizó el rescate y liberación de un ejemplar de búho virginiano o búho cornudo _

(Bubo virginianus), localizado este martes en uno de los parques del Hospital Regional de Occidente (HRO) en Quetzaltenango.

Tras la evaluación de técnicos de vida silvestre, se determinó que el ave se encontraba en óptimas condiciones físicas. No obstante, debido a que se trata de una especie rapaz nocturna, su permanencia durante el día en un área urbana representaba un riesgo para su bienestar, porque la exposición a la luz solar puede provocarle estrés y desorientación, además de volverla vulnerable a ataques de otras aves o fauna feral.

Posterior, el ejemplar fue trasladado y liberado en la Zona de Veda Definitiva Volcán Laguna de Chicabal, un área protegida que ofrece las condiciones adecuadas para su desarrollo y donde se han registrado avistamientos de aves rapaces nocturnas.

La Dirección Regional Altiplano Occidental del Conap agradece al personal del HRO por su compromiso con la protección de la vida silvestre, al resguardar al ejemplar y notificar oportunamente su presencia. Gracias a esta coordinación y a la pronta comunicación realizada por el centro asistencial, fue posible que los técnicos de vida silvestre actuaran de manera inmediata para efectuar el rescate y garantizar el bienestar del búho, permitiendo posteriormente su liberación en un hábitat adecuado.