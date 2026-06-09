Todo listo para el Tercer Congreso Pedagógico de Innovación Educativa

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de potenciar las capacidades de los docentes y transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la Asociación Magisterial Quetzalteca anunció en conferencia de prensa la celebración del Tercer Congreso Pedagógico de Innovación Educativa.

El evento estará abierto para educadores tanto del sector público como del privado.

Yendy Yomara Santos, presidenta de la asociación, destacó que esta edición reunirá a 16 profesionales expertos en diversas áreas de vanguardia tecnológica y metodológica, quienes compartirán sus conocimientos para dotar a los maestros de nuevas herramientas pedagógicas.

Un programa enfocado en el futuro educativo

El congreso abordará temáticas cruciales para la evolución de las aulas contemporáneas, entre las que destacan:

➡️ Robótica y tecnología chip.

➡️ Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la educación.

➡️ Investigación-acción y microaprendizajes.

Detalles del evento:

➡️ Fecha de inicio: Viernes 12 de junio.

➡️ Hora: A partir de las 7.30.

➡️ Sede presencial: Instalaciones del INEGAP (2ª calle, zona 3 de Quetzaltenango).

Conferencias y talleres prácticos

La jornada presencial del viernes arrancará con la conferencia magistral del magíster, Juan Carlos Villatoro, quien expondrá sobre la necesidad de la innovación educativa y compartirá ejemplos de proyectos exitosos que ya se implementan a nivel mundial, con especial énfasis en Latinoamérica.

Tras la ponencia principal, los asistentes se distribuirán en 15 talleres prácticos. Asimismo, las actividades formativas se extenderán al lunes por la tarde en modalidad virtual, espacio que estará dedicado exclusivamente al manejo de herramientas pedagógicas digitales para consolidar el fortalecimiento de las habilidades docentes.