Aprenden sobre uso de extintores en el Hospital Rodolfo Robles

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este día, con el apoyo de una empresa especializada, se llevó a cabo una capacitación sobre el uso correcto de extintores tipo ABC y BC instalados en las diferentes áreas del Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango.

La actividad permitió capacitar al personal en el manejo adecuado de estos equipos, fortaleciendo sus conocimientos y preparación para responder de manera oportuna ante emergencias.

Con ello se contribuye a brindar un entorno más seguro para pacientes, visitantes y colaboradores.