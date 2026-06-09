Rescatan a búho herido en el Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango

Por Fredy López |

Este martes, en una rápida e importante acción de protección a la fauna silvestre, personal del Hospital Regional de Occidente (HRO) de Quetzaltenango coordinó el rescate de un búho que se encontraba herido dentro de las instalaciones del centro asistencial.

Trabajadores del hospital se percataron de la presencia del ave, la cual se encontraba resguardada junto a una pared y mostraba aparentes signos de lesión que le impedían volar por sus propios medios. Aunque inicialmente los testigos se refirieron al ejemplar como una «lechuza», por sus características físicas y prominentes «cuernos» de plumas se identificó como una especie de búho.

Una alerta oportuna

Ante la situación, el personal del HRO activó los protocolos de comunicación interna para buscar apoyo inmediato de las autoridades correspondientes. Se estableció contacto con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la institución gubernamental encargada de la conservación y manejo de la vida silvestre en el país.

Resguardo y traslado seguro

Representantes del Conap se trasladaron con prontitud al hospital. Con el cuidado necesario para no estresar más al animal y evitar lesiones con sus garras, el ave fue envuelta de forma segura en una manta para su manipulación y posterior traslado.

El ejemplar quedó bajo la custodia y evaluación de los expertos del Conap, quienes le brindarán la atención veterinaria necesaria para determinar la gravedad de sus heridas, proceder con su rehabilitación y, eventualmente, evaluar su liberación de vuelta a su hábitat natural.

Este incidente resalta la importancia de la colaboración ciudadana e institucional para la preservación de las especies silvestres que habitan o transitan por las zonas urbanas de la región.