Triple colisión en Coatepeque deja tres personas heridas de gravedad

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este martes, un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres vehículos, se registró en el kilómetro 221 de la ruta CA-2, en las cercanías del ingreso a la Calzada Luis Flores Asturias, en jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango.

El fuerte impacto movilizó de urgencia a los cuerpos de socorro para rescatar y estabilizar a los tripulantes.

Identificación de los heridos y diagnóstico preliminar

Técnicos en urgencias médicas evaluaron a los ocupantes de los tres automotores dañados, quienes presentaban lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo:

➡️ Eslin Mejía, de 30 años (residente de Lotificación Magnolia): Se conducía como piloto de un vehículo liviano color negro. Socorristas le diagnosticaron trauma de cráneo, otorragia (sangrado en el oído) y una fractura en la extremidad inferior izquierda.

➡️ Margarita Velásquez, de 62 años (residente del Barrio San Francisco): Viajaba como acompañante en una camioneta color blanco. Fue atendida por una sospecha de lesión grave en la cadera del lado derecho.

➡️ Edy Puac, de 47 años (residente de la cabecera de Quetzaltenango): Conductor de un camión de carga. Presentaba sospecha de fractura en la extremidad superior izquierda y múltiples heridas cortantes en la mano.

Operativo de rescate y traslado hospitalario

Atendiendo a las llamadas de alerta, elementos de la Estación 4 de los Bomberos Municipales Departamentales se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro a bordo de las unidades AD-61, AD-166 y RD-40.

Tras brindarles la atención prehospitalaria correspondiente y lograr su estabilización en la escena, los tres pacientes fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Nacional de Coatepeque para su evaluación radiológica y tratamiento médico definitivo.

De acuerdo con la versión de testigos que presenciaron el hecho, los vehículos colisionaron de forma violenta en el tramo carretero, aunque las causas exactas que originaron el percance aún son desconocidas. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y brigadas de tránsito se hicieron presentes para resguardar el área y regular el flujo vehicular, el cual se vio afectado parcialmente debido a la posición en la que quedaron los automotores involucrados.