Transportistas plantean alza al pasaje en Valle de Palajunoj

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Autoridades comunitarias y transportistas del Valle de Palajunoj solicitaron un posible incremento al pasaje, durante una sesión del Concejo Municipal de Quetzaltenango realizada la mañana de este martes.

En la reunión participaron representantes del sector transporte junto al alcalde Juan Fernando López y miembros del concejo, quienes escucharon la propuesta que surge, según indicaron, por el aumento en el precio del combustible, lo que ha impactado directamente en los costos de operación del servicio.

El tema se encuentra actualmente en discusión, por lo que las autoridades municipales deberán analizar la solicitud para definir si procede un ajuste a la tarifa, buscando un equilibrio entre las necesidades de los transportistas y la capacidad de pago de los usuarios.