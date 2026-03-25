Transportistas lanzan ultimátum al Congreso por alza «desmedida» a los combustibles

Mar 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.

Gremiales exigen una sesión extraordinaria para discutir soluciones inmediatas al incremento de precios. De no obtener respuesta, advierten con intensificar las medidas de hecho en las principales rutas del país.





CIUDAD DE GUATEMALA — La crisis por el costo de los hidrocarburos ha llegado a un punto crítico. Diversas gremiales de transportistas de carga y pasajeros han lanzado un enérgico llamado a los diputados del Congreso de la República, exigiendo que se sesione de manera inmediata para abordar lo que califican como un «alza desmedida e insostenible» en los precios de las gasolinas y el diésel.

Los representantes del sector transporte señalan que los costos operativos han sobrepasado su capacidad financiera, lo que pone en riesgo el abastecimiento de productos básicos y la movilidad de la población.

Exigencias al Organismo Legislativo



Los transportistas demandan que el Congreso retome el debate sobre posibles mecanismos de alivio económico, entre los que proponen:

Subsidios temporales: Implementación de un apoyo económico directo al diésel y la gasolina regular.

Revisión de impuestos: Evaluar la suspensión temporal de impuestos específicos a los combustibles (como el IDP).

Fiscalización estricta: Exigir al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la DIACO un control real sobre la cadena de importación y distribución.

Advertencia de medidas de hecho



El tono de la protesta ha subido de nivel. Los líderes de las gremiales advirtieron que, si los parlamentarios no muestran voluntad política para sesionar y plantear soluciones en las próximas horas, se procederá a implementar medidas de hecho más severas.

Aunque no se detallaron puntos específicos, este tipo de advertencias usualmente implica:

Bloqueos en aduanas y puertos principales.

Paros nacionales de transporte extraurbano.

Cierres en rutas estratégicas como la CA-9 Norte y la Carretera Interamericana.



Esta exigencia llega en un momento de alta carga política en el Legislativo, tras la reciente juramentación de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, los transportistas aseguran que la economía familiar y del sector no puede esperar más, instando a la Junta Directiva a convocar a los 160 diputados para atender la emergencia económica.