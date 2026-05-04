Transportistas en Xela fijan pasaje en Q3, pese a cobros sin autorización y subsidio

Por Osmar Toc |

Este lunes, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, se desarrolló una reunión entre autoridades municipales y transportistas urbanos para fijar el precio del pasaje, debido al aumento en el precio del combustible.

Los transportistas dijeron que acordaron, de forma provisional, el cobro de Q3 —Q0.50 menos de la tarifa que cobraban sin autorización desde el incremento del combustible a nivel internacional—.

Heraldina Barrios, de la Coordinadora del Transporte Urbano, explicó que la medida incluye una reducción de Q0.50 y responde a la reciente baja en el diésel, aunque señaló que los costos de operación continúan elevados. Además, indicó que se presentará una solicitud formal para legalizar la tarifa ante las autoridades competentes.

🔴 TRANSPORTISTAS EN XELA FIJAN PASAJE EN Q3 | Este lunes, luego de una reunión entre transportistas y autoridades municipales de #Quetzaltenango, establecen que el precio del pasaje urbano será de Q3.



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El jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), José Mendoza, informó que esta fue una primera mesa de diálogo convocada tras denuncias ciudadanas y se continuarán las reuniones técnicas para definir el costo del pasaje.

🔴 SEGUIRÁN REUNIONES PARA DEFINIR PASAJE | El jefe de @PMTQ_MuniXela, José Mendoza, informó que hoy fue la primera mesa de diálogo con transportistas, la cual fue convocada tras denuncias.



Dice que seguirán las reuniones para definir el costo del pasaje.



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Los transportistas advirtieron que la tarifa será provisional y se mantendrá mientras el diésel no supere los Q35. En caso de incrementarse el precio del combustible, el pasaje también podría subir, mientras que, si continúa a la baja, no descartan una nueva reducción. El Congreso de la República de Guatemala autorizó un subsidio por el aumento en el costo del combustible.

Las autoridades reiteraron que el proceso seguirá en análisis para buscar un equilibrio entre los costos del servicio y la economía de los usuarios.

El cobro autorizado del pasaje en Quetzaltenango es de Q1.25, pero durante la pandemia del COVID-19 se permitió el paso de Q2.50, debido a que los buses circulaban con el 50 por ciento de su capacidad.

Desde la pandemia, sin documentos legales y autorización municipal, los transportistas seguían cobrando Q2.50 y desde el nuevo aumento del combustible cobraban, sin aval municipal, Q3.50. Las autoridades, durante operativos, retiraron rótulos de buses donde avisaban del aumento en el precio del pasaje.