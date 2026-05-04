Inicia entrega y cambio de chalecos antibalas a policías

May 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

La Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC) inicia la entrega de 700 chalecos antibalas nuevos en la Comisaría 21 de Jutiapa, con el objetivo de reforzar la seguridad del personal policial durante sus labores.

El equipo será distribuido entre agentes de estaciones y subestaciones, como parte de las acciones para dignificar y fortalecer el trabajo policial frente a riesgos y amenazas, garantizando así un mejor servicio a la ciudadanía.

La distribución de chalecos antibalas nivel IIIA inicia esta semana con las comisarías de Jutiapa, Suchitepéquez y Quetzaltenango, conforme a la programación posterior serán distribuidas en todas las comisarías a nivel nacional.

El uso de chalecos antibalas es fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves en situaciones de peligro. Además, brinda mayor confianza y protección a los agentes en el cumplimiento de su deber.