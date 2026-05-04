Exdiputado presenta amparo para evitar que binomio presidencial participe en elección de Fiscal General

May 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

El exdiputado, Fernando Linares Beltranena, presenta un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar la participación del binomio presidencial de Guatemala (Bernardo Arévalo y Karin Herrera) en el proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico (MP).

Según la fundamentación de Linares, existe un conflicto de intereses del Ejecutivo para la elección de Fiscal General y Jefe del MP.

Linares Beltranena sostiene que la independencia en la designación del Fiscal General debe garantizarse sin influencias políticas que puedan comprometer la transparencia del procedimiento.

El exdiputado plantea la continuación, mientras se resuelve el caso, de Dimas Jiménez como Fiscal General. Él fue nombrado de manera interina, debido a que Consuelo Porras pidió una licencia a pocos días del cambio de cargo.

Los candidatos

El jueves reciente el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, finalizó las entrevistas con los candidatos a Fiscal General y ellos son:

➡️ Julio César Rivera Clavería

➡️ Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

➡️ César Augusto Ávila Aparicio

➡️ Gabriel Estuardo García Luna

➡️ Néctor Guilebaldo de León Ramirez

➡️ Carlos Alberto García Alvarado

Fotografía Redes Sociales