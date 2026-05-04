EMAX extrae muestras para verificar calidad de agua

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) extrae muestras para verificar calidad del agua potable.

La extracción de las muestras estuvo a cargo del personal del Laboratorio de la Calidad del Agua en conjunto con personal del Centro de Salud de Quetzaltenango.

Las muestras fueron en la Estación y Rebombeo San Isidro. «Esto forma parte de las acciones que se realizan con la finalidad de garantizar la calidad del agua que consumen los quetzaltecos», indica la publicación de EMAX.

Información y fotografías EMAX