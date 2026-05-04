Librería Elenita cumple 50 años en Quetzaltenango

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

El 3 de mayo de 1976 fue fundada en Quetzaltenango la Librería Elenita por Jaime Calderón, llegando este 2026 a medio siglo (50 años). Se ubica en el Centro Histórico.

Calderón recuerda que inició con poco capital teniendo un proceso difícil al principio y luego de 6 meses fue aumentando el número de clientes quienes visitaban la librería, donde también ofrecía el servicio de elaboración de sellos.

Jaime cuenta que el detonante que motivó el crecimiento de la librería fue cuando recibió la vista de un cliente de la Costa Sur, quien necesitaba con urgencia un sello. Regularmente los lugares donde fabricaban sellos entregaban los trabajos de 3 a 7 días, pero Calderón se propuso entregarlo en dos horas.

El cliente recibió el trabajo con satisfacción y lo felicitó por el excelente sello, lo cual motivo a Jaime para que la Librería Elenita permaneciera durante varios años. El negocio se ubica en la 14 avenida A, entre 4ª y 5ª calles, zona 1 de Quetzaltenango.