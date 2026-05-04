Casa No’j presenta agenda cultural para mayo

Por Osmar Toc |

El Centro Cultural Casa No’j, en la zona 1 de Quetzaltenango, presenta su agenda de actividades para mayo, destacando una serie de eventos artísticos, culturales y literarios dirigidos a distintos sectores de la población, según informó Edgar López, coordinador del recinto.

Las actividades iniciarán el 7 de mayo, a partir de las 10 horas, con un homenaje especial por el Día de la Madre, enfocado en mujeres con capacidades distintas y madres de hijos con discapacidad. La jornada, que será en el jardín del primer piso del centro cultural, incluirá presentaciones artísticas y busca brindar un espacio de reconocimiento e inclusión para este sector.

El 8 de mayo continuará la programación con dos actividades. A las 10 horas, la Escuela Municipal de Arte hará otro homenaje a las madres, en el marco de la inauguración de una exposición en la Galería Rafael Mora.

Ese mismo día, a las 18 horas, se inaugurará en la Galería Adrián Chávez la exposición del maestro, Juan Antonio Aguilar, una muestra que resalta elementos culturales del municipio de Concepción Chiquirichapa y que permanecerá abierta todo el mes.

Para el 11 de mayo se tiene prevista una conferencia de prensa organizada por la Liga de Asociaciones Mayas, en la que se abordará la gestión para traer a la ciudad de Quetzaltenango una copia de un códice maya, como parte de iniciativas de fortalecimiento cultural.

El 12 de mayo, a las 10 horas, se desarrollará la presentación del libro «Relax Mam», del maestro Méndez, en la cafetería Rafael Mora. Durante la actividad se contempla un espacio de análisis y diálogo sobre la temática de la obra.

Finalmente el 15 de mayo, en conmemoración del aniversario de fundación de Quetzaltenango, se desarrollará una actividad literaria, a partir de las 10 horas, en el primer piso del centro cultural, donde se darán a conocer trabajos poéticos de autores quetzaltecos.

Las autoridades del Centro Cultural Casa No’j extendieron la invitación a la población a participar en cada una de las actividades, resaltando que todos los eventos serán de ingreso gratuito.