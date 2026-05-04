Reo notificado de nuevo proceso por asociación ilícita y estafa

May 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) notifican de un nuevo proceso al reo, Mario Roberto Nimatuj Chaclán, de 42 años, quien se encuentra en el Centro Preventivo para Varones, zona 1 de Quetzaltenango.

Los agentes notificaron a Nimatuj de un nuevo proceso por los delitos de asociación ilícita y casos especiales de estafa en forma continuada.

Nimatuj se encuentra privado de su libertad, desde el 26 de enero reciente, cuando fue capturado en un allanamiento, en la zona 11 de Quetzaltenango, por falsedad material y casos especiales de estafa.