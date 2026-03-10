Transportistas en Guatemala anuncian aumento al pasaje extraurbano por alza en combustibles

Mar 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Tránsito |

Por Fernando Castellanos |

La Gremial del Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) anunció, este martes, un ajuste al alza en las tarifas del pasaje a nivel nacional.

Según los representantes del sector, la decisión responde directamente al incremento sostenido en los precios de los combustibles, el cual ha elevado considerablemente sus costos de operación en las últimas semanas.

Los directivos de la gremial señalaron que, tras varios análisis técnicos, han determinado que es imposible continuar operando con las tarifas vigentes sin comprometer la sostenibilidad del servicio.

Los argumentos del sector

La GRETEXPA justificó la medida bajo los siguientes puntos clave:

➡️ Costos de insumos: Además del diésel, el gremio reporta aumentos en el costo de llantas, lubricantes y repuestos importados.

➡️ Margen de operación: Los transportistas aseguran que han absorbido las alzas anteriores, pero que la situación actual ha llegado a un «punto crítico».

➡️ Aplicación inmediata: Aunque no se especificó un porcentaje único (debido a la variación por kilometraje de cada ruta), se espera que el incremento se refleje en los próximos días en las diferentes terminales del país.

¿Qué dice la autoridad?

Ante este anuncio, queda pendiente el pronunciamiento de la Dirección General de Transportes (DGT), entidad encargada de regular y autorizar oficialmente cualquier modificación a los precios del pasaje extraurbano.

Históricamente, los incrementos no autorizados pueden derivar en sanciones y multas para los propietarios de los buses. Se recomienda a los usuarios:

➡️ Consultar antes de abordar: Verificar el costo del pasaje en las taquillas oficiales.

➡️ Exigir tarifarios: Los buses deben portar el tarifario autorizado a la vista del público.

➡️ Reportar abusos: Utilizar las líneas de denuncia de la DGT si el incremento excede lo razonable o no cuenta con respaldo legal.