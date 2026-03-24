Transportistas bloquean en Totonicapán en rechazo al alza del combustible

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Edgar Domínguez |

Este martes, integrantes del transporte pesado en Totonicapán bloquean en el kilómetro 187.5 de la ruta Interamericana, Cuatro Caminos, San Cristóbal.

La medida fue implementada como protesta ante el reciente aumento en el precio de los combustibles situación que, según indicaron, afecta de manera directa sus costos de operación y el servicio que prestan a nivel regional y nacional.

El bloqueo genera complicaciones en la circulación vehicular en ambos sentidos, por ello, recomiendan a los conductores a utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Fotografía Rubén Jocol