Transportistas anuncian aumento al pasaje urbano en Coatepeque

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Antonio de León.

Propietarios de buses del servicio urbano en Coatepeque, Quetzaltenango, informaron que el precio del pasaje subirá de Q3 a Q5 a partir de este jueves, argumentando el incremento en los costos del combustible.

Los transportistas indicaron que la medida responde al impacto económico que ha generado el alza en los precios de los hidrocarburos, aunque no precisaron si cuentan con autorización de la municipalidad para aplicar el ajuste tarifario.

En Guatemala, cualquier modificación en las tarifas del transporte urbano debe contar con la aprobación de las autoridades municipales, ya que son las encargadas de regular este servicio a nivel local.

El aumento en el precio del combustible ha generado presión en distintos sectores del país, incluyendo el transporte colectivo, que ha señalado dificultades para cubrir costos operativos.

Esta situación incluso ha provocado bloqueos y manifestaciones recientes en distintos puntos, donde transportistas exigen medidas para reducir el impacto económico.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este incremento, por lo que se mantiene la expectativa sobre posibles acciones o regulaciones en torno a la medida.