Transporte paralizado en Cobán tras manifestaciones

Mar 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Tránsito |

Por Moisés Cottom |

Este lunes el servicio del transporte urbano y extraurbano en Cobán, Alta Verapaz, quedó paralizado luego de manifestaciones derivadas del aumento en el precio del combustible.

De acuerdo con reportes, la suspensión del servicio afecta directamente a cientos de usuarios, quienes dependen del transporte para movilizarse dentro y fuera del municipio.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, en un comunicado, hace un llamado a las asociaciones de transporte pesado, que este lunes 23 de marzo, se abstegan a manifestación pacífica en Guatemala por el aumento del combustible.