Tráiler vuelca en el km 155 de la ruta al Pacífico y genera fuerte congestionamiento

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Ruperto Matías.

Un tráiler volcó en el kilómetro 155 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de San Antonio Suchitepéquez, luego de que el conductor perdiera el control por causas que aún no han sido establecidas.

El vehículo pesado se salió de la vía y cayó a una cuneta, lo que provocó la volcadura. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportan personas heridas, únicamente daños materiales.

El incidente ha generado fuerte carga vehicular en ambos sentidos, principalmente de Mazatenango hacia San Bernardino y San Antonio, así como en la vía contraria, donde la circulación es lenta.

De manera preliminar, se indicó que el piloto podría haberse quedado dormido al volante, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades. También se informó que en el sector suelen ubicarse vendedores, quienes no se encontraban en el lugar al momento del accidente.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar retrasos en el tránsito por esta ruta.