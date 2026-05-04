Trágico desplome de avioneta en Huehuetenango

May 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo una avioneta se desplomó en la aldea La Dicha Amelco, Barillas, Huehuetenango. De manera preliminar se informa de dos personas fallecidas y varias heridas.

Se tiene información preliminar que el piloto de la avioneta sobrevivió. La aeronave desarrollaba vuelos por las actividades de la feria de mayo en la localidad.

Los cuerpos de socorro trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Las autoridades indicaron que en las próximas horas informarán sobre causas del accidente e identidad de los fallecidos.

Información y fotografía Diario de Centro América