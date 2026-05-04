Accidente de tránsito deja una persona fallecida y dos heridos

May 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Mario Tumin |

Este domingo, un accidente de tránsito en la ruta que conduce de la Finca San Luis, San Sebastián, Retalhuleu, hacia San Marcos Palajunoj, Quetzaltenango, específicamente, en el sector conocido como La Arenera, deja una persona fallecida y dos heridas.

En el percance estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo. En el lugar falleció un hombre, quien fue identificado preliminarmente como Daniel Paz Ramos, originario del sector La Libertad, aldea San Luis, San Sebastián, Retalhuleu.

Cuerpos de socorro atendieron la emergencia y trasladaron a dos personas hacia el Hospital Nacional de Retalhuleu. Autoridades investigan el caso para esclarecer lo sucedido.