Rescatan a familia tras inundación en Totonicapán

May 3, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Sucesos |

Por Edgar Domínguez |

Este domingo una familia fue rescatada por Bomberos Municipales y Voluntarios luego de que su vivienda quedara inundada, a causa de las intensas lluvias, las cuales provocaron el desbordamiento de ríos y la anegación de un vehículo.

El hecho se registró en la entrada de la comunidad Tres Coronas, en la cabecera departamental de Totonicapán.

Los socorristas actuaron de manera oportuna para poner a salvo a los afectados, evitando una tragedia mayor. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante las condiciones climáticas.