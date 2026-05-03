Presentan libro que analiza la gestión de Consuelo Porras al frente del MP

May 3, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Los periodistas de investigación, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, presentaron recientemente el libro «Consuelo Porras, la fiscal de la impunidad», una obra que documenta los ocho años de gestión de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).

El texto ofrece un recorrido por distintos episodios ocurridos, entre 2018 y 2026, incluyendo señalamientos de abuso de poder, impunidad y persecución contra periodistas, líderes sociales, estudiantes, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

Además, expone el contexto político en el que Porras fue nombrada durante el gobierno de Jimmy Morales y posteriormente reelecta por Alejandro Giammattei.

De acuerdo con los autores, el libro tomó más de un año de investigación y seis meses en su fase final de redacción. La publicación fue presentada, el pasado 30 de abril, tras la coyuntura de elección de un nuevo fiscal general en el país.

La obra, escrita por ambos periodistas reúne casos emblemáticos de criminalización y exilio, como el de la exfiscal Virginia Laparra, con el objetivo de generar conciencia ciudadana sobre el impacto de la gestión de Porras y promover el fortalecimiento del periodismo independiente.

El libro tiene un precio base de Q200 y está disponible en Ciudad de Guatemala y próximamente en librerías de Quetzaltenango y otros puntos del país. También puede adquirirse a través de las redes sociales de los autores.