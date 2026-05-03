PNC localiza y destruye artefacto explosivo

May 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo, luego de un reporte ciudadano, agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) localizan un artefacto explosivo en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Los agentes acudieron a la finca El Carmen de Mirón, Colomba Costa Cuc, Quetzaltenango, donde hallaron el explosivo en un terreno.

Especialistas en Explosivos de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) de la PNC evaluó el objeto u determinó que se trataba de una granada de fragmentación, la cual fue destruida mediante detonación controlada, conforme a los protocolos de seguridad.