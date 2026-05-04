Cámara graba accidente de tránsito en Retalhuleu

May 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Cámara de seguridad graba accidente de tránsito en el cantón Perú, zona 4 de Retalhuleu, el cual deja a una mujer herida. En el video se observa la colisión de dos motocicletas en una intersección.

El hecho fue captado por una cámara de vigilancia instalada en un negocio cercano, donde se observa el momento en que la mujer, quien se conducía en una motocicleta pasola, avanza por la vía con cierta prisa. En ese instante, otro motociclista cruza desde una esquina, aparentemente, sin percatarse de su presencia, provocando el impacto.

Tras el incidente, cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindarle atención a la mujer, quien fue trasladada al Hospital Nacional de Retalhuleu.

Las autoridades serán las encargadas de determinar las responsabilidades en este hecho. Recomiendan a los conductores extremar precauciones en cruces e intersecciones, respetando las señales de tránsito para evitar este tipo de accidentes.